На верхушку Крымского моста в Москве забрался мужчина

Мужчина взобрался на верхушку Крымского моста в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На данный момент на место прибыли оперативные службы с лестницей, спасатели и психологи. Мужчину уговаривают безопасно спуститься вниз. Также ради его спасения к мосту пригнали катер.

Кроме того, на месте собралась толпа людей, которые снимают происходящее на камеры. На кадрах виден мужчина в красной футболке, стоящий на верхушке Крымского моста.

Через какое-то время, согласно Telegram-каналу SHOT, он кинул в толпу пустую бутылку из-под алкоголя, который он распил уже взобравшись наверх.