На верхушку Крымского моста в Москве забрался мужчина
На данный момент на место прибыли оперативные службы с лестницей, спасатели и психологи. Мужчину уговаривают безопасно спуститься вниз. Также ради его спасения к мосту пригнали катер.
Кроме того, на месте собралась толпа людей, которые снимают происходящее на камеры. На кадрах виден мужчина в красной футболке, стоящий на верхушке Крымского моста.
Через какое-то время, согласно Telegram-каналу SHOT, он кинул в толпу пустую бутылку из-под алкоголя, который он распил уже взобравшись наверх.
Причины поступков мужчины пока неизвестны.
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