В Новосибирске застройщик прокомментировал гибель крановщицы

Кран опрокинулся при перемещении к месту демонтажа. К тому моменту все строительные работы на площадке были завершены. По пока не выясненным причинам подъемный механизм сбил тупиковые упоры и опрокинулся. К сожалению, сотрудница подрядной организации, находящаяся в тот момент в кабине, погибла. Мы начали внутреннее расследование, — рассказали в компании.