СК возбудил дело после смерти ребенка в больнице в Нижнем Новгороде
Следственное управление СК по Нижегородской области возбудило уголовное дело после смерти в инфекционной больнице 13-летнего подростка, сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, в июне 2023 года подросток почувствовал себя плохо и у него поднялась температура, когда он находился в детском оздоровительном лагере Арзамасского района Нижегородской области. С этими симптомами его доставили в инфекционную больницу Нижнего Новгорода, где он скончался.
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). СК даст оценку качеству оказания медпомощи ребенку и своевременности его транспортировки в больницу.
Вероятно, подросток заболел в детском лагере «Золотой колос», расположенного в Арзамасском районе. Сегодня Роспотребнадзор сообщил о выявленном там случае заболевания стрептококковой инфекцией. Сотрудники ведомства выехали в лагерь для проведения эпидемиологического расследования.