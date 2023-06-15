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СК возбудил дело после смерти ребенка в больнице в Нижнем Новгороде

Следственное управление СК по Нижегородской области возбудило уголовное дело после смерти в инфекционной больнице 13-летнего подростка, сообщается на сайте ведомства.

СК возбудил дело после смерти ребенка в больнице в Нижнем Новгороде
© Парламентская газета

По данным следствия, в июне 2023 года подросток почувствовал себя плохо и у него поднялась температура, когда он находился в детском оздоровительном лагере Арзамасского района Нижегородской области. С этими симптомами его доставили в инфекционную больницу Нижнего Новгорода, где он скончался.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). СК даст оценку качеству оказания медпомощи ребенку и своевременности его транспортировки в больницу.

Вероятно, подросток заболел в детском лагере «Золотой колос», расположенного в Арзамасском районе. Сегодня Роспотребнадзор сообщил о выявленном там случае заболевания стрептококковой инфекцией. Сотрудники ведомства выехали в лагерь для проведения эпидемиологического расследования.

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