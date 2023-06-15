Мертвого мужчину нашли в автомобиле в Казани

В Казани сотрудники полиции нашли в припаркованном автомобиле труп мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

Отмечается, что труп находился в кроссовере Kia Sportage на улице Академика Королева. Погибший был без одежды. Предположительно, это 41-летний владелец машины.

По данным канала, тело пролежало в автомобиле всю ночь. Что случилось, пока неизвестно. Место оцепили, на месте работают криминалисты.