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Мертвого мужчину нашли в автомобиле в Казани

В Казани сотрудники полиции нашли в припаркованном автомобиле труп мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

Мертвого мужчину нашли в автомобиле в Казани
© РИА Новости

Отмечается, что труп находился в кроссовере Kia Sportage на улице Академика Королева. Погибший был без одежды. Предположительно, это 41-летний владелец машины.

По данным канала, тело пролежало в автомобиле всю ночь. Что случилось, пока неизвестно. Место оцепили, на месте работают криминалисты.

Ранее стало известно, что мужчина приехал в Москву с 5 млн рублей, чтобы купить новенькую Audi, но потерял всю сумму. Он просто забыл сумку со всеми деньгами в электричке.

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