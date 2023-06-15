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Часть Донецка осталась без электричества

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что часть города осталась без электричества. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Часть Донецка осталась без электричества
©  СЦКК ДНР

По словам мэра, без электричества осталось жители Кировского и Петровского районов – всего 19 029 жителей города.

«Часть Кировского и Петровского районов временно обесточены. Без электроснабжения 51 трансформаторная подстанция, электроэнергию не получают 19 029 абонентов», – написал он.

Кулемзин также добавил, что причины аварии пока неизвестны.

Ранее появилась информация, что ВСУ выпустили девять снарядов по двум районам Донецка.

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