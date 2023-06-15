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Ребенок умер в детском лагере в Нижегородской области

В Нижегородской области 13-летний школьник скончался в результате вспышки стрептококковой инфекции в детском лагере «Золотой колос». Об этом пишет «Коммерсант».

Ребенок умер в детском лагере в Нижегородской области
© РИА Новости

По данным издания, лагерь «Золотой колос» в Арзамасском районе является подведомственным областному министерству социальной политики.

Отдыхавший в лагере подросток подхватил инфекцию, но его мать два дня не давала согласия на госпитализацию. Когда ребенка все же доставили в больницу, врачи не смогли ему помочь.

После вспышки стрептококковой инфекции в лагере началось эпидемиологическое расследование. Сотрудники Роспотребнадзора проводят осмотр и медицинское наблюдение детей и сотрудников лагеря. Сделаны смывы.

Ранее в Санкт-Петербурге семиклассница умерла во время урока физкультуры. Девочке стало плохо и она потеряла сознание. Приехавшая скорая помощь не смогла реанимировать подростка. Известно, что у ребенка были проблемы с сердцем, однако освобождения от уроков физкультуры у нее не было.

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