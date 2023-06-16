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Раскрыта дата оглашения приговора жене бывшего чеченского судьи

Раскрыта дата оглашения приговора супруге экс-судьи Чеченской Республики Зареме Мусаевой по делу о нападении на полицейского. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает РИА Новости.

Названа дата оглашения приговора жене бывшего чеченского судьи
© ТАСС

По данным агентства, приговор супруге бывшего судьи Сайди Янгулбаева будет объявлен 4 июля в Ахматовском районном суде города Грозный. Россиянка обвиняется по статье 318 («Применения насилия в отношении представителя власти») УК РФ и статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

15 июня обвинение запросило для Мусаевой 5,5 года колонии. Согласно версии полиции, женщина схватила полицейского правой рукой за левую щеку и оцарапала его, когда тот пытался оформить протокол.

В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) дело Мусаевой связывали с конфликтом между руководством Чечни и ее сыновьями, которые придерживаются оппозиционных взглядов по отношению к руководству российского региона. Против одного из них, Ибрагима Янгулбаева, уже возбудили уголовное дело.

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