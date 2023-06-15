Россиянка сообщила о массовом отравлении отдыхающих в детском лагере детей

Жительница Свердловской области сообщила, что забрала дочь из детского лагеря из-за питания низкого качества. У ребенка постоянно болел живот. По словам женщины, по той же причине из учреждения забрали более 20 детей. Истрию екатеринбурженки опубликовало региональное представительство «Народного фронта» на своей странице во «ВКонтакте».

Как рассказала женщина, 1 июня она отправила дочь в оздоровительный лагерь на базе санатория «Самоцвет», и уже на следующий день девочка стала жаловаться, что от местной еды у нее болит живот.

«После этого ребенок наблюдалась у медика, сидела на таблетках. Ее хотели отвезти в больницу. И это все от питания», — утверждает мать девочки.

Женщина отметила, что забрала дочь домой и узнала, что ее дочь не единственная, кто пострадал из-за некачественного питания. По ее словам, только из первого отряда родители забрали домой 22 детей.

Девочка рассказала, что в лагере давали кислый кефир, кислые котлеты и пюре. Екатеринбурженка отметила, что после жалоб дочери на самочувствие, ее перевели на другой стол, но это никак не изменила ситуацию.

Представители «Народного фронта» сообщили, что вместе контролирующими органами инициируют проверку по поступившему обращению.