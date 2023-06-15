Выросло число госпитализированных после отравления шаурмой в Иркутской области

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области сообщило, что продолжает эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией заболеваемости острой кишечной инфекцией среди жителей города Братска, где в результате отравления шаурмой из кафе госпитализированы уже 35 человек, среди них 9 детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.