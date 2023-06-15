Выросло число госпитализированных после отравления шаурмой в Иркутской области
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области сообщило, что продолжает эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией заболеваемости острой кишечной инфекцией среди жителей города Братска, где в результате отравления шаурмой из кафе госпитализированы уже 35 человек, среди них 9 детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В инфекционные отделения ОГАУЗ "Братская городская больница N5" и ОГБУЗ "Братская детская городская больница" госпитализировано 35 человек, в том числе 9 детей. Остальные заболевшие находятся на амбулаторном лечении", - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора и отметили, что все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением шаурмы в кафе "Шаурму хочу".
По результатам лабораторных исследований биологического материала пострадавших граждан и персонала кафе обнаружена ДНК сальмонелл, остальные отобранные материалы находятся в работе, подчеркнули там и добавили, что составлен протокол о временном запрете деятельности кафе, материалы дела переданы в суд.
Ранее сообщалось о 29 госпитализированных. Всего отравились шаурмой 62 человека. Утром 15 июня стало известно о задержании владельца кафе быстрого питания.