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Выросло число госпитализированных после отравления шаурмой в Иркутской области

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области сообщило, что продолжает эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией заболеваемости острой кишечной инфекцией среди жителей города Братска, где в результате отравления шаурмой из кафе госпитализированы уже 35 человек, среди них 9 детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Выросло число госпитализированных после отравления шаурмой в Иркутской области
© Пресс-служба ресторана Dopamine

"В инфекционные отделения ОГАУЗ "Братская городская больница N5" и ОГБУЗ "Братская детская городская больница" госпитализировано 35 человек, в том числе 9 детей. Остальные заболевшие находятся на амбулаторном лечении", - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора и отметили, что все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением шаурмы в кафе "Шаурму хочу".

По результатам лабораторных исследований биологического материала пострадавших граждан и персонала кафе обнаружена ДНК сальмонелл, остальные отобранные материалы находятся в работе, подчеркнули там и добавили, что составлен протокол о временном запрете деятельности кафе, материалы дела переданы в суд.

Ранее сообщалось о 29 госпитализированных. Всего отравились шаурмой 62 человека. Утром 15 июня стало известно о задержании владельца кафе быстрого питания.

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