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Суд вновь арестовал имущество красноярского бизнесмена Быкова на сумму 80 млн рублей

ъСуд в Красноярске вновь арестовал имущество бизнесмена Анатолия Быкова, осужденного ранее за организацию и подстрекательство к убийствам на 17 лет лишения свободы и являющегося фигурантом третьего уголовного дела. Общая сумма арестованного имущества составила 80 млн рублей, сообщили журналистам в прокуратуре региона.

Суд вновь арестовал имущество бизнесмена Быкова на сумму 80 млн рублей
© ТАСС

"На предварительном слушании по третьему уголовному делу в отношении Анатолия Быкова суд наложил арест на имущество подсудимого. В этой связи сегодня по ходатайству прокуратуры суд повторно наложил арест на имущество на сумму 80 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

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