Японец задержал грабителя при помощи удлинителя

Работник ресторана в Кавасаки, Япония, использовал удлинитель в качестве силка и помог задержать грабителя. Об этом сообщает Sora News.

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Днем двое мужчин, один из которых был в лыжной маске, ворвались в магазин винтажных наручных часов и начали разбивать витрины, чтобы похитить товар. Управляющий магазина бросился в погоню за грабителями. Его крики привлекли внимание индийца, который работал в расположенном на этой же улице ресторане. Мужчина вышел на улицу, чтобы посмотреть, что происходит.

Увидев бегущего в его сторону грабителя, он быстро вооружился удлинителем и набросил провод на преступника. В результате злоумышленник споткнулся, что позволило управляющему магазина догнать и задержать его. Ему помогли присоединившиеся к погоне прохожие.

Полиция арестовала нападавшего, но его соучастник смог скрыться.