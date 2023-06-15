Мужчину оштрафовали за нападение на российского полицейского

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал на 40 тысяч рублей Рустама Зарипова за нападение на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным ведомства, вечером 19 декабря 2022 года мужчина стоял на лестничной площадке дома № 7 на улице Катерников. Там также находился участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 42 о/п УМВД России по Красносельскому району города. Правоохранитель хотел доставить мужчину в отделение, чтобы разобраться в причинах вызова силовиков. Но тот отказался и стал угрожать полицейскому. Затем он замахнулся на него рукой. Сотруднику МВД удалось увернуться от удара в лицо.