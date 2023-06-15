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Режим ЧС ввели в брянском селе из-за обстрелов ВСУ

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в селе Курковичи Стародубского района Брянской области из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Режим ЧС ввели в брянском селе из-за обстрелов ВСУ
© РИА Новости

По данным издания, вечером 14 июня снаряды угодили в местный детский сад. В результате атаки оказалось повреждено здание дошкольного учреждения, а также осколки поразили частный дом. Пострадавших нет.

В связи с этим администрация Стародубского района объявила в Курковичах режим ЧС. Кроме того, районные полицейские были приведены в повышенную степень готовности.

Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ приграничной Брянской области пострадали две москвички.

Женщины приехали в деревню Грудская Севского района, чтобы навестить мать. В момент атаки они помогали ей в огороде и не успели убежать в подвал. Осколки от снарядов повредили поясничную область у одной женщины и посекли спину, а также раздробили коленный сустав другой.

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