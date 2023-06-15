Россиянин потерял глаз в тире от ранения из пневматики

В Пермском крае молодой работник тира потерял глаз после выстрела из пневматического ружья. Об этом сообщает kp.ru.

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Инцидент случился в Кунгурском городском парке в конце мая. Сотрудник, обслуживающий клиентов местного тира, получил серьезную травму. В глаз 25-летнего молодого человека попала пуля, выпущенная из пневматического ружья.

Как рассказали изданию очевидцы, оружие в тот момент было в руках у посетителя. Выстрел, лишивший пострадавшего глаза, мог быть произведен либо взрослым мужчиной, либо несовершеннолетним ребенком. Однако руководство парка предполагает, что в тот день произошел несчастный случай.

По одной из версий, пуля могла отрикошетить или вылететь из дула сразу после того, как ружье зарядили.

По данным источника, уголовное дело по факту произошедшего еще не возбуждено. Проверку полицейские ведут вместе со следователями.