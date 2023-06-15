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ФСБ сообщила о подготовке теракта в Пятигорске

Задержаны двое сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», которые планировали совершить теракт в отделе МВД в Пятигорске. Об этом со ссылкой на УФСБ России по региону пишет ТАСС.

ФСБ задержала двоих мужчин за попытку взорвать отдел МВД в Пятигорске
© ТАСС

По данным ведомства, жители Пятигорска «причастны к незаконному изготовлению взрывчатых веществ с целью совершения террористического акта на территории Ставропольского края».

«Установлено, что злоумышленники, став сторонниками запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство», планировали взорвать отдел МВД России в Пятигорске», - пояснили в спецслужбе.

ФСБ задержала жителя Брянской области, планировавшего теракт

Ранее ФСБ удалось предотвратить теракт в Геленджике. По данным спецслужбы, его пытался совершить «сторонник украинского неонацизма». Отмечалось, что это гражданин России, 1981 года рождения. Он собирался осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов силовых органов региона.

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