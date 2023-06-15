ФСБ задержала двоих мужчин за попытку взорвать отдел МВД в Пятигорске

Задержаны двое сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», которые планировали совершить теракт в отделе МВД в Пятигорске. Об этом со ссылкой на УФСБ России по региону пишет ТАСС.

По данным ведомства, жители Пятигорска «причастны к незаконному изготовлению взрывчатых веществ с целью совершения террористического акта на территории Ставропольского края».

«Установлено, что злоумышленники, став сторонниками запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство», планировали взорвать отдел МВД России в Пятигорске», - пояснили в спецслужбе.