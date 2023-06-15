ФСБ задержала двоих мужчин за попытку взорвать отдел МВД в Пятигорске

На Ставрополье ФСБ задержала двоих мужчин, планировавших взорвать отдел МВД в Пятигорске. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, фигуранты изготавливали взрывчатое вещество, чтобы устроить теракт в полицейском отделе. Отмечается, что они являются сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).