$83.96-0.3690.97-0.10

Неизвестный попытался поджечь два релейных шкафа в Липецкой области

В Липецкой области неизвестный попытался поджечь два релейных шкафа, однако не смог их взломать. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Неизвестный попытался поджечь два релейных шкафа в Липецкой области
© Lenta.ru

Инцидент произошел днем 15 июня на перегоне Чугун 1 – Чугун 2, находящегося в пяти километрах от Липецка. Старший механик обходил железнодорожные пути и заметил, что один из релейных шкафов поврежден.

На место приехали полицейские. Они установили, что на одном из шкафов было погнуто запорное устройство, а второй кто-то пытался поджечь. При этом оба шкафа не были взломаны. Благодаря этому оборудование не было повреждено. Сейчас стражи порядка ищут диверсанта.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители