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Украина ударила по Белгородской области десятками снарядов за сутки

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по территории приграничной Белгородской области десятками снарядов. Это следует из отчета губернатора Вячеслава Гладкова об обстрелах региона за 13 июня, который опубликован в Telegram.

В селе Журавлевка Белгородского района зафиксировали прилеты 24 снарядов. Кроме того, противник сбросил с беспилотников пять гранат и одно взрывное устройство. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В Валуйском городском округе ВСУ обстреляли из «Града» село Соболевка. В результате падения девяти снарядов были повреждены семь домовладений и здание сельхозпредприятия, а также четыре машины и четыре единицы сельхозтехники. Еще семь снарядов «Града» ударили по селу Новопетровка и хутору Жердевка.

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В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка, власти зафиксировали семь прилетов. Кроме того, семь раз был обстрелян хутор Марьино. Еще два артиллерийских снаряда попали по территории села Белянка. В селе Середа противник сбросил с беспилотников три гранаты.

ВСУ также задействовали дроны в атаке на Грайворонский городской округ. Там противник сбросил четыре взрывных устройства рядом с поселком Горьковский.

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