«Мужчина, находясь в вестибюле станции метро «Сокольники», из хулиганских побуждений, проходя через турникет, работающий на выход пассажиров, умышлено нанес один удар правой ногой по стеклянной створке турникета, чем привел ее в полную негодность», - сказали в надзорном ведомстве.