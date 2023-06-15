Пассажир разбил створку турникета на станции метро «Сокольники»
На станции метро «Сокольники» 48-летний мужчина разбил створку турникета. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе прокуратуры метрополитена.
«Мужчина, находясь в вестибюле станции метро «Сокольники», из хулиганских побуждений, проходя через турникет, работающий на выход пассажиров, умышлено нанес один удар правой ногой по стеклянной створке турникета, чем привел ее в полную негодность», - сказали в надзорном ведомстве.
Как сообщили в прокуратуре, действия пассажира квалифицировали как вандализм - ст. 214 УК РФ. Злоумышленник признал вину.