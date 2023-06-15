Жительница Крыма описала момент детонации беспилотника

«Я слышала во сне, что был взрыв. Вроде бы ближе к утру, но было еще темно. Родители слышали взрыв. Они говорили, что он был настолько громким, что сильно задрожали окна. Они выходили на улицу из-за этого», — описала Елена момент детонации.