Аксенов сообщил о девяти сбитых и заглушенных беспилотниках в Крыму

Ночью и утром 15 июня в Крыму зафиксировали присутствие девяти беспилотников — шесть из них были сбиты силами ПВО, ещё три заглушены и посажены средствами РЭБ. Как сообщил глава региона Сергей Аксёнов, после детонации одного из БПЛА в селе Докучаево в ряде домов выбило стёкла. Он также призвал соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о массовой атаке беспилотников на полуостров.

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«За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано девять БПЛА: шесть аппаратов сбито силами ПВО, три заглушено и посажено средствами РЭБ. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стёкла», — написал он в своём Telegram.

Аксёнов также призвал граждан доверять только проверенным источникам информации.

Ранее в этом месяце Крым уже подвергался атаке БПЛА. В ночь на 4 июня силами ПВО было сбито пять беспилотников, ещё четыре заглушено и посажено средствами РЭБ.

В мае возле Крымского полуострова неоднократно сбивались беспилотники. Наиболее крупная атака произошла 7 мая, когда над акваторией Чёрного моря были уничтожены 22 украинских БПЛА, обнаруженных средствами ПВО. Как указывали в Минобороны РФ, все БПЛА были поражены огнём зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Позднее стало известно, что вокруг Крыма создано единое информационное поле для раннего обнаружения средств воздушного нападения Украины.

«Для раннего обнаружения средств воздушного нападения противника, в том числе беспилотников, во взаимодействии с ВКС была существенно увеличена зона радиолокационного контроля воздушного пространства. Для своевременного оповещения сил было сформировано единое информационное поле, в которое включены в том числе самолёты и вертолёты морской авиации флота», — заявил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов в интервью «Красной звезде».

Также от атак беспилотников пострадали и другие российские регионы.

11 июня около деревни Стрелковка в Жуковском районе Калужской области произошло падение беспилотного летательного аппарата. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, никто не пострадал.

9 июня на жилой дом по улице Белинского в Воронеже упал беспилотник, в результате чего ранения получили три человека.

В тот же день БПЛА упал на офисное здание в Белгороде. «Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся», — указывал глава региона Владислав Гладков.

Добавим, что в начале июня российские военные ударом из высокоточного оружия наземного базирования поразили цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов в районе города Днепропетровска.

Накануне артиллерийские подразделения Западного военного округа уничтожили позиции ВСУ, с которых они обстреливали населённые пункты в Белгородской области

Согласно данным Минобороны РФ от 14 июня, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 4 605 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Атака БПЛА на Москву

Утром 30 мая киевский режим совершил террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам в Москве. Все восемь БПЛА были подавлены средствами РЭБ или сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С», сообщал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Владимир Путин назвал налёт украинских БПЛА на жилые здания в Москве явным признаком террористической деятельности киевского режима. Как отмечали в Кремле, средства ПВО и региональные власти сработали должным образом во время атаки беспилотников на Московский регион.

4 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» сообщил, что глава государства дал ряд поручений после атаки беспилотников на столицу.

Говоря о работе Путина в день атаки БПЛА на Москву, он отметил, что президент получал доклады от Минобороны, МЧС и глав регионов с учётом обновления информации.