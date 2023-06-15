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Оценен ущерб от разрушения Каховской ГЭС

Ущерб экономическим объектам и жилому фонду от разрушения Каховской ГЭС оценили в сумму более 1,5 миллиарда рублей. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, ее слова передает «Интерфакс».

Абрамченко заявила, что экологического ущерба пока нет, его можно будет оценить, когда сойдет вода. По ее словам, для ликвидации последствий произошедшего потребуется большое количество времени.

Увеличилось число погибших в результате разрушения на Каховской ГЭС

«Ущерб, который доставлен объектам экономики, жилому фонду и населенным пунктам, уже больше 1,5 миллиарда рублей. Поэтому было принято решение о восстановлении федерального уровня реагирования», — отметила вице-премьер.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.

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