Оценен ущерб от разрушения Каховской ГЭС

Ущерб экономическим объектам и жилому фонду от разрушения Каховской ГЭС оценили в сумму более 1,5 миллиарда рублей. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, ее слова передает «Интерфакс».

Абрамченко заявила, что экологического ущерба пока нет, его можно будет оценить, когда сойдет вода. По ее словам, для ликвидации последствий произошедшего потребуется большое количество времени.

«Ущерб, который доставлен объектам экономики, жилому фонду и населенным пунктам, уже больше 1,5 миллиарда рублей. Поэтому было принято решение о восстановлении федерального уровня реагирования», — отметила вице-премьер.