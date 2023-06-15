В Саратове умер госпитализированный после курения вейпа подросток

Подросток, попавший в реанимацию после курения вейпа, скончался в больнице в Саратове. Об этом сообщили в СК России по Саратовской области.

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«Следователями СК проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего в городе Саратове», — говорится в сообщении.

Отмечается, что молодого человека госпитализировали 29 мая с отёком лёгких.

По данным ведомства, подростку было 15 лет.

В апреле Госдума России приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним и за вовлечение их в потребление никотинсодержащей продукции.