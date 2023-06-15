В Саратове умер госпитализированный после курения вейпа подросток
Подросток, попавший в реанимацию после курения вейпа, скончался в больнице в Саратове. Об этом сообщили в СК России по Саратовской области.
«Следователями СК проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего в городе Саратове», — говорится в сообщении.
Отмечается, что молодого человека госпитализировали 29 мая с отёком лёгких.
По данным ведомства, подростку было 15 лет.
В апреле Госдума России приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним и за вовлечение их в потребление никотинсодержащей продукции.
Штраф за привлечение несовершеннолетнего к курению никотинсодержащей продукции для граждан увеличится до 2—5 тыс. рублей.