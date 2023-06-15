Задержан подозреваемый в ограблении МФО в Подмосковье украинец

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Украины. Его подозревают в разбойном нападении на офис микрофинансовой организации (МФО) в Подмосковье. Об этом сообщил пресс-центр МВД России.

По данным ведомства, днем в офис МФО зашел неизвестный мужчина в черном плаще, медицинской маске и в очках. Злоумышленник схватил сотрудницу организации за шею и потащил ее в подсобное помещение, где в это время была коллега женщины. Мужчина, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги.

Испугавшиеся сотрудницы передали нападавшему более ста тысяч рублей. После этого мужчина скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Он утверждает, что уже потратил всю сумму на личные нужды. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (Разбой). Подозреваемый находится под стражей.