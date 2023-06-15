Два человека погибли при крушении дельтаплана на Урале

При крушении мотодельтаплана в Челябинской области погибли два человека. Об этом в четверг, 15 июня, уведомила Уральская транспортная прокуратура у себя в Telegram -канале.

Ранее в июне российский лайнер Boeing 737-800 столкнулся с птицами во время посадки. Инцидент произошел с самолетом, летевшим из Москвы в Ульяновск. Из-за случившегося обратный вылет в столицу был задержан на несколько часов.