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В Приморье 300 тысяч рублей обещают за данные о неизвестных, устроивших пожар на заводе

После пожара на асфальтобетонном заводе в Приморье объявлено вознаграждение за информацию об устроивших атаку коктейлями Молотова. Об этом сообщает Amur Mash.

Асфальтобетонный завод в Приморье пострадал от атаки коктейлями Молотова
© Shutterstock

Инцидент случился в селе Воздвиженка накануне ночью. Неизвестные забросали коктейлями Молотова здание крупного местного предприятия.

Как пишет Telegram-канал, недавно построенный там компанией ООО "Строймост ДВ" асфальтобетонный завод вызывал раздражение местных жителей. После его запуска народное возмущение, вызванное опасениями за ухудшение здоровья людей и экологических проблем, только усилилось.

В результате ночной атаки, вероятно, устроенной активистами, уничтожены компьютеры и прочее установленное в операторской оборудование. Причиненный ущерб был оценен в несколько миллионов рублей.

Производство приостановили, а за информацию о личностях пироманов пообещали вознаграждение в 300 тыс. руб.

Ранее стало известно, что житель Казахстана приговорен к 13 годам колонии за поджог военкомата в Омске с помощью бутылок с зажигательной смесью.

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