Владельца кафе в Братске задержали после массового отравления шаурмой

К утру 15 июня 62 человека обратились в больницы Братска из-за отравления шаурмой. Владелец кафе задержан. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Иркутской области.

Госпитализированы были 29 человек, в том числе пятеро детей. Пострадавшие рассказали, что все они ели шаурму и через некоторое время почувствовали себя плохо.

О массовом отравлении шаурмой в Братске стало известно 14 августа. У пострадавших жителей города диагностировали острую кишечную инфекцию.

СК возбудил дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

По этому делу следователи задержали индивидуального предпринимателя, владельца кафе быстрого питания «Шаурму хочу».

По данным СК, сотрудники Роспотребнадзора выявили в кафе нарушения требований санитарного законодательства, в частности, был нарушен технологический процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья, а также не было условий для личной гигиены работников. Кафе закрыли на время расследования.