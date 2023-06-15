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Владелец точки с шаурмой в Братске задержан

К утру 15 июня 62 человека обратились в больницы Братска из-за отравления шаурмой. Владелец кафе задержан. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Иркутской области.

Владельца кафе в Братске задержали после массового отравления шаурмой
© РИА Новости

Госпитализированы были 29 человек, в том числе пятеро детей. Пострадавшие рассказали, что все они ели шаурму и через некоторое время почувствовали себя плохо.

О массовом отравлении шаурмой в Братске стало известно 14 августа. У пострадавших жителей города диагностировали острую кишечную инфекцию.

СК возбудил дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

Число отравившихся шаурмой россиян снова возросло

По этому делу следователи задержали индивидуального предпринимателя, владельца кафе быстрого питания «Шаурму хочу».

По данным СК, сотрудники Роспотребнадзора выявили в кафе нарушения требований санитарного законодательства, в частности, был нарушен технологический процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья, а также не было условий для личной гигиены работников. Кафе закрыли на время расследования.

РИА Новости обнаружили, что в 2019 году люди также отравились, поев шаурмы в этом же кафе. Однако четыре года назад ИП было зарегистрировано на другое лицо.

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