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В СК раскрыли подробности отравления шаурмой в Братске

Массовое отравление жителей Братска шаурмой произошло в том же кафе, что и четыре года назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя следственного управления СК по Иркутской области. По информации ведомства, после отравления шаурмой в 2019 году у заведения сменился хозяин.

В СК раскрыли подробности отравления шаурмой в Братске
© sledcom38/t/me

Это то же самое кафе, где люди отравились в 2019 году, но ИП зарегистрировано на другое лицо, — рассказал собеседник агентства.

О массовом отравлении шаурмой в Братске стало известно накануне. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). В рамках дела из заведения были изъяты гриль-печи и документы работников ресторана. Самих сотрудников кафе направили на бактериологическое исследование.

В иркутском управлении Роспотребнадзора рассказали, что в ходе проверки в кафе «Шаурму хочу» в Братске были выявлены нарушения в процессе приготовления блюда. Кроме этого, в заведении не соблюдали правила гигиены. Кафе получило временный запрет деятельности. Позже стало известно о задержании владельца кафе.

По последним данным, всего за помощью к врачам после отравления обратились 62 жителя Братска, из них 29 человек были госпитализированы.

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