Число отравившихся шаурмой россиян снова возросло

Число обратившихся за медпомощью после посещения кафе в Братске Иркутской области и употребления шаурмы снова возросло и составляет уже 62 человека. Об этом в четверг, 15 июня, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) в Telegram-канале.

© 123rf.com

По последним данным, 29 госпитализированы, в том числе пять детей.

«Со слов пострадавших все употребляли шаурму, через некоторое время почувствовали себя плохо», — говорится в заявлении СК.

Ранее стало известно о 48 отравившихся и 11 госпитализированных. Все они ели в кафе быстрого питания «Шаурму хочу». Возбуждено уголовное дело о производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Владелец заведения общепита задержан.