$84.32+0.6891.07+0.68

Число отравившихся шаурмой россиян снова возросло

Число обратившихся за медпомощью после посещения кафе в Братске Иркутской области и употребления шаурмы снова возросло и составляет уже 62 человека. Об этом в четверг, 15 июня, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) в Telegram-канале.

Число отравившихся шаурмой россиян снова возросло
© 123rf.com

По последним данным, 29 госпитализированы, в том числе пять детей.

«Со слов пострадавших все употребляли шаурму, через некоторое время почувствовали себя плохо», — говорится в заявлении СК.

В российском городе люди массово отравились шаурмой

Ранее стало известно о 48 отравившихся и 11 госпитализированных. Все они ели в кафе быстрого питания «Шаурму хочу». Возбуждено уголовное дело о производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Владелец заведения общепита задержан.

Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения требований санитарного законодательства, технологического процесса приготовления блюд, а также условия хранения продуктов.

17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители