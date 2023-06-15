Владельца кафе в Братске задержали после массового отравления шаурмой

В Иркутской области задержали владельца кафе быстрого питания в Братске, в котором после употребления шаурмы отравились местные жители. По последним данным Следственного управления СК РФ по региону, число отравившихся выросло до 62 человек.

Уточняется, что госпитализированы 29 человек, из них пять детей.

«Применена мера временного запрета деятельности кафе. Следователи СК допрашивают предпринимателя, персонал кафе, а также пострадавших», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регионального СКР.

В федеральном органе также сообщили, что специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) выявили нарушения требований санитарного законодательства, технологического процесса приготовления блюд, а также условий хранения продуктов питания.