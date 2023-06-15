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Владельца кафе в Братске задержали после массового отравления шаурмой

В Иркутской области задержали владельца кафе быстрого питания в Братске, в котором после употребления шаурмы отравились местные жители. По последним данным Следственного управления СК РФ по региону, число отравившихся выросло до 62 человек.

Владельца кафе в Братске задержали после массового отравления шаурмой
© РИА Новости

Уточняется, что госпитализированы 29 человек, из них пять детей.

«Применена мера временного запрета деятельности кафе. Следователи СК допрашивают предпринимателя, персонал кафе, а также пострадавших», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регионального СКР.

В федеральном органе также сообщили, что специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) выявили нарушения требований санитарного законодательства, технологического процесса приготовления блюд, а также условий хранения продуктов питания.

Число отравившихся шаурмой россиян снова возросло

Накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о массовом отравлении жителей после посещения заведения общепита. Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

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