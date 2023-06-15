Военный суд в Мурманске приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении мичмана электромеханической боевой части крейсера "Адмирал Кузнецов" Илью Чапаева, допустившего возникновение пожара на корабле в декабре 2019 года. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Суд признал Чапаева виновным в халатности, повлекшей за собой смерть людей (ч. 3 ст. 293 УК). Также фигуранту запретили два года занимать руководящие должности на государственной службе, в том числе в подразделениях Министерства обороны.

Мичман в ходе выступления в суде заявил, что не может забыть о случившейся трагедии и готов будет принять любое решение гарнизонного суда.

Как отмечает "Коммерсантъ", второй виновник пожара на "Адмирал Кузнецове", сварщик 35-го судоремонтного завода в Мурманске Арстан Бегманов придерживается иной позиции. В мае Ленинский районный суд Мурманска приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 216 УК). Бегманов не признал себя виновным.