"Ъ": суд приговорил виновного в пожаре на "Адмирале Кузнецове" мичмана Чапаева к 2 годам колонии
Военный суд в Мурманске приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении мичмана электромеханической боевой части крейсера "Адмирал Кузнецов" Илью Чапаева, допустившего возникновение пожара на корабле в декабре 2019 года. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".
Суд признал Чапаева виновным в халатности, повлекшей за собой смерть людей (ч. 3 ст. 293 УК). Также фигуранту запретили два года занимать руководящие должности на государственной службе, в том числе в подразделениях Министерства обороны.
Мичман в ходе выступления в суде заявил, что не может забыть о случившейся трагедии и готов будет принять любое решение гарнизонного суда.
Как отмечает "Коммерсантъ", второй виновник пожара на "Адмирал Кузнецове", сварщик 35-го судоремонтного завода в Мурманске Арстан Бегманов придерживается иной позиции. В мае Ленинский районный суд Мурманска приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 216 УК). Бегманов не признал себя виновным.
12 декабря 2019 года на крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел крупный пожар: в результате сварных работ в носовой части корабля искра попала в трюмное помещение с остатками краски и горюче-смазочных материалов, в том числе дизельного топлива. Пожар быстро разросся с 20 квадратных метров до 600. Его тушили около суток как минимум 12 звеньев пожарных, в итоге аварийный отсек фактически затопили. В результате инцидента погибли два человека — матрос и офицер службы живучести. Более десяти человек пострадали.