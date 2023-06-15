В экстренные службы поступило сообщение о пожаре в здании Общественной палаты

В экстренные службы Москвы поступило сообщение о пожаре в здании Общественной палаты России, об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что поступила информация о возгорании в административном здании на Миусской площади, дом семь, строение один, наблюдается плотное задымление.

Агентство, ссылаясь на данные из открытых источников, уточняет, что по данному адресу находится Общественная палата, а также аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка.