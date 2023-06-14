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Две школьницы утонули в Круглом пруду в Петергофе

В Петергофе обнаружили двух школьниц, утонувших в Круглом пруду, сообщает 78.ru.

Две школьницы утонули в Круглом пруду в Петергофе
© РИА Новости

Телеканал уточнил, что тела девочек извлекли из воды вечером 14 июня, после чего накрыли полиэтиленом для транспортировки на экспертизу. Отмечается, что обе школьницы являются гражданками Таджикистана.

В настоящее время правоохранительные органы занимаются расследованием происшествия.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области трехлетний ребенок упал в яму с водой для огорода. Родители достали ребенка из воды и оказали ему первую помощь. Пострадавшего отвезли в больницу, где поместили в реанимацию, на следующий день мальчика перевели в общую палату.

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