Две девочки утонули в пруду в Петергофе на глазах у прохожих

В Петергофе из Круглого пруда извлекли тела двух девочек-подростков. Сестры утонули в водоеме на глазах у прохожих. Об этом сообщает "Фонтанка".

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По словам очевидцев, девочки 12 и 14 лет, которые приехали в Санкт-Петербург из Средней Азии, купались одетыми. Несмотря на то, что вокруг было много людей, прохожие поздно заметили подростков. Около 17:00 14 июня 2023 года в экстренные службы поступило сообщение об инциденте. Тело младшей девочки вытащили очевидцы до приезда бригады скорой медицинской помощи и полиции. Тело второй школьницы было извлечено из пруда позднее сотрудниками МЧС.

Как сообщает 78.ru в официальном Telegram-канале, около 16:00 на берег пруда пришла семья: бабушка, мальчик и две девочки-подростка. Они сразу пошли купаться, не раздеваясь. Мужчина, проходивший мимо, увидел на поверхности воды неподвижное тело младшей сестры. Он вытащил ее на берег и попытался реанимировать, однако ничего сделать не смог.

Брат погибших подумал, что его сестры ныряют и задерживают дыхание. Они не кричали и не звали на помощь.