Россиянин предстанет перед судом за 80 эпизодов мошенничества

В Белгородской области участник международной преступной группы предстанет перед судом за 80 эпизодов мошенничества. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Мужчина возглавлял подразделение криминальной структуры в Москве и Подмосковье. Его работу координировали организаторы группы, находящиеся в одном из государств ближнего зарубежья. Работавшие на мошенников сотрудники обзванивали россиян, представлялись юристами и силовиками и предлагали получить компенсацию за ранее купленные некачественные биологические активные добавки (БАДы). Мошенники говорили, что размер выплат намного превышает стоимость добавок, и убеждали оформить страховку или налог.

После того как потерпевшие — в основном это были пожилые люди — перечисляли деньги на реквизиты, указанные аферистами, те переставали им отвечать. Всего членам группы удалось обмануть более 50 россиян на сумму в 20 миллионов рублей.