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Россиянин предстанет перед судом за 80 эпизодов мошенниче

В Белгородской области участник международной преступной группы предстанет перед судом за 80 эпизодов мошенничества. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Россиянин предстанет перед судом за 80 эпизодов мошенничества
© lenta.ru

Мужчина возглавлял подразделение криминальной структуры в Москве и Подмосковье. Его работу координировали организаторы группы, находящиеся в одном из государств ближнего зарубежья. Работавшие на мошенников сотрудники обзванивали россиян, представлялись юристами и силовиками и предлагали получить компенсацию за ранее купленные некачественные биологические активные добавки (БАДы). Мошенники говорили, что размер выплат намного превышает стоимость добавок, и убеждали оформить страховку или налог.

После того как потерпевшие — в основном это были пожилые люди — перечисляли деньги на реквизиты, указанные аферистами, те переставали им отвечать. Всего членам группы удалось обмануть более 50 россиян на сумму в 20 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали аферистов, заработавших 80 миллионов рублей благодаря поддельным БАДам.

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