В центре Казани на улице Чехова крупный пожар охватил крышу пятиэтажного дома. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.

По имеющимся данным, огонь охватил почти всю крышу многоэтажного здания. Согласно показаниям очевидцев, пожар возник в квартире на последнем этаже, после чего пламя перекинулось на кровлю.

«В 18:35 мск 14 июня поступило сообщение о пожаре на кровле пятиэтажного жилого дома по улице Чехова, дом 8/2 в Казани», – сообщили в ГУ МЧС.

В данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Информации о пострадавших пока не поступало.