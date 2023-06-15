23 уголовных дела завели на сотрудников уральского управления ФСИН

Следователи возбудили 23 уголовных дела против девяти сотрудников Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Свердловской области за пять месяцев 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба управления собственной безопасности (УСБ) тюремного ведомства, передает Ura.Ru.

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Всего по результатам оперативной работы УСБ было заведено 38 уголовных дел, из них 11 в отношении осужденных, 4 — против граждан, фигурантами остальных 23 стали работники уголовно-исполнительной системы.

Коррупционные преступления в ГУФСИН выявляются при сотрудничестве прокуратуры, Следственного комитета России, ФСБ и МВД.