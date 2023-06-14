На москвича завели дело о доведении до самоубийства сына

В Москве против отца-одиночки завели уголовное дело за доведение до самоубийства, передает Telegram-канал SHOT. Его десятилетний сын был обнаружен около многоэтажного дома в Люблино. Врачи скорой помощи не смогли его спасти. Родитель признался, что унижал сына из-за плохих оценок в школе.

Как отмечается, в момент ЧП отца в квартире не было, а мальчик выполнял задания по математике, хотя учебный год уже закончился. Мужчине грозит до 15 лет колонии.

Утром 14 июня на юге Москвы мужчина порезал своих жену и дочь, после чего попытался покончить с собой. Медики госпитализировали его после неудачной попытки суицида. Жене и дочери была оказана медицинская и психологическая помощь.

В мае 41-летняя москвичка убила четырехлетнего сына. Она совершила преступление во время приступа шизофрении. По словам женщины, к расправе над ребенком ее подтолкнули голоса в голове.