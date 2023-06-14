Стало известно об обстреле ВСУ брянской деревни

ВСУ обстреляли деревню Грудскую в Брянской области, есть пострадавшие. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли деревню Грудскую Севского района», — написал он.

По словам Богомаза, в результате произошедшего пострадали два человека. Их доставили в больницу. На месте работают оперативные службы.