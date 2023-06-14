Стало известно об обстреле ВСУ брянской деревни
ВСУ обстреляли деревню Грудскую в Брянской области, есть пострадавшие. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«ВСУ обстреляли деревню Грудскую Севского района», — написал он.
По словам Богомаза, в результате произошедшего пострадали два человека. Их доставили в больницу. На месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области. ПВО ВС РФ смогли отразить удар.
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