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Стало известно об обстреле ВСУ брянской деревни

ВСУ обстреляли деревню Грудскую в Брянской области, есть пострадавшие. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Стало известно об обстреле ВСУ брянской деревни
© РИА Новости

«ВСУ обстреляли деревню Грудскую Севского района», — написал он.

По словам Богомаза, в результате произошедшего пострадали два человека. Их доставили в больницу. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области. ПВО ВС РФ смогли отразить удар.

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