В Сирии террористы похитили россиянина

«В последние дни он с чужого номера стал писать мне. Попросил срочно связаться с работодателем, сообщил, что его якобы хотят в срочном порядке на кого-то обменять. Связь очень плохая, мои сообщения до него не всегда доходят, а позвонить ему я не могу», — сказал собеседник RT.