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Суд арестовал обвиняемого в убийстве депутата из Югры гражданина Таджикистана

Пресненский районный суд Москвы арестовал гражданина Таджикистана Али Расулова, обвиняемого в убийстве депутата из Югры. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 14 июня.

Суд арестовал обвиняемого в убийстве депутата из Югры гражданина Таджикистана
© Вечерняя Москва

Отмечается, что ему предъявлено обвинение по статьям «Умышленное убийство», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Убийство двух и более лиц». По словам собеседника «ВМ», Расулов пробудет в СИЗО как минимум до 12 августа.

Убийство, о котором идет речь, произошло утром 12 июня. Полицейские обнаружили тело мужчины и его раненую 55-летнюю супругу Ирину Колодич в подвале коттеджа. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию, ее состояние оценивалось как тяжелое.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Убийство». Убитым, предположительно, является депутат из Югры Александр Колодич. Мотивом для совершения преступления могла стать просьба помочь по дому.

Подробнее о преступлении читайте в специальном материале «ВМ».

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