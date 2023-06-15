10-летний мальчик утонул в бассейне сауны в Новосибирске

Пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области сообщила, что в Новосибирске 10-летний ребенок утонул в бассейне сауны. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Несчастный случай произошел в заведении, которое находится в Октябрьском районе города. Компания взрослых с детьми сняла сауну, чтобы хорошо провести время. Пока взрослые отдыхали и веселились, мальчик захотел поплавать в бассейне. Пока неизвестно, что именно произошло, но позже школьника нашли в чаше бассейна без сознания. Признаков жизни мальчик уже не подавал.

В СК РФ отмечают, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

"Произведен осмотр места происшествия, опрошены участники мероприятия, назначена судебная медицинская экспертиза", - уточнили в СК России.

Кроме того, следственный орган напомнил, что оставлять детей одних вблизи воды ни в коем случае нельзя.