10-летний мальчик утонул в бассейне сауны в Новосибирске

Пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области сообщила, что в Новосибирске 10-летний ребенок утонул в бассейне сауны. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Несчастный случай произошел в заведении, которое находится в Октябрьском районе города. Компания взрослых с детьми сняла сауну, чтобы хорошо провести время. Пока взрослые отдыхали и веселились, мальчик захотел поплавать в бассейне. Пока неизвестно, что именно произошло, но позже школьника нашли в чаше бассейна без сознания. Признаков жизни мальчик уже не подавал.
В СК РФ отмечают, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
"Произведен осмотр места происшествия, опрошены участники мероприятия, назначена судебная медицинская экспертиза", - уточнили в СК России.
Кроме того, следственный орган напомнил, что оставлять детей одних вблизи воды ни в коем случае нельзя.
Ранее сообщалось, что в городе Анжеро-Судженске в Кемеровской области утонул 9-летний мальчик. По предварительным данным, ребенок предложил своему брату и двум друзьям отправиться купаться к котловану, находящемуся недалеко от одного из частных домовладений муниципального образования. В ходе купания дети увидели, что мальчик зашел в воду дальше остальных и начал тонуть.