Число отравившихся шаурмой россиян выросло до 48

Число пострадавших от отравления шаурмой в кафе «Шаурму хочу» в Братске Иркутской области выросло до 48. Об этом в среду, 14 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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11 человек, в числе которых пять детей, госпитализированы с диагнозом острая кишечная инфекция. Ранее сообщалось о 35 пострадавших.

Кафе временно закрыто. Специалисты регионального Роспотребнадзора обнаружили нарушения в хранении продуктов и технологическом процессе приготовлении блюд. СК возбудил уголовное дело по статье 238 («Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности») УК РФ.