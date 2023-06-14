Насиловавший приемную дочь в течение четырех лет россиянин пойдет под суд

В Саратове 53-летнего мужчину осудят за 16 эпизодов изнасилования несовершеннолетней и иные действия сексуального характера в отношении нее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в период с 2007 по 2011 год в доме на улице Зарубина мужчина неоднократно насиловал ребенка. Как уточняет информагентство «Регион 64», впервые россиянин стал домогаться к девочке, когда ей исполнилось 12 лет. Также известно, что школьница была приемной дочерью фигуранта.