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В Херсонской области без вести пропало 17 человек после ЧП на Каховской ГЭС

После разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области без вести пропавшими числятся 17 человек, еще 15 человек сейчас находятся в тяжелом состоянии, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Об этом пишет ТАСС.

В Херсонской области без вести пропало 17 человек после ЧП на Каховской ГЭС
© globallookpress.com

По его словам, в Херсонской области после катастрофы сложилась напряженная экологическая и гуманитарная обстановка. Он также добавил, что в настоящее время ВСУ не предпринимают попыток форсирования Днепра на херсонском направлении.

Кроме того, Сальдо добавил, что общий ущерб от ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области составляет порядка 40 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в Алешкинском и Голопристанском округах значительно снизился уровень воды. Сейчас он практически нулевой - 0,1 м и 0,25 м соответственно. Однако в Новокаховском округе он остался без изменений - 5 м.

За последние сутки в Новой Каховке провели специальную обработку 5 домов, откачана вода еще из 4 домов, вывезено 102 куб. м мусора.

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