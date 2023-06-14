В Херсонской области без вести пропало 17 человек после ЧП на Каховской ГЭС

После разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области без вести пропавшими числятся 17 человек, еще 15 человек сейчас находятся в тяжелом состоянии, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в Херсонской области после катастрофы сложилась напряженная экологическая и гуманитарная обстановка. Он также добавил, что в настоящее время ВСУ не предпринимают попыток форсирования Днепра на херсонском направлении.

Кроме того, Сальдо добавил, что общий ущерб от ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области составляет порядка 40 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в Алешкинском и Голопристанском округах значительно снизился уровень воды. Сейчас он практически нулевой - 0,1 м и 0,25 м соответственно. Однако в Новокаховском округе он остался без изменений - 5 м.