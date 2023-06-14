Россиянин изнасиловал собственную дочь в гостях у знакомого

В Москве мужчина избил, а затем надругался над дочерью в гостях у знакомого. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что педофил насиловал ребенка не один раз. Сейчас мужчина находится под стражей.

Ранее он уже был судим по статье «Изнасилование».