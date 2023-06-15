ФСБ задержала жителя Брянской области, планировавшего теракт
Федеральная служба безопасности России сообщает о задержании жителя Брянской области.
В ФСБ заявили, что задержанный готовил теракт.
«В процессе приготовления к совершению преступлений злоумышленник задержан сотрудниками ФСБ России с поличным», - говорится в сообщении.
Сообщается, что задержанный также собирал данные о российских силовиках в районах, приграничных с Украиной.
Ранее Федеральная служба безопасности задержала жителя Ставрополья за участие в нападении на Дагестан в 1999 году.