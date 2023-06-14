Shot: мужчина спрыгнул с Крымского моста в Москву-реку
В Москве, по предварительным данным, с Крымском моста в воду спрыгнул мужчина, сейчас его ищут экстренные ведомства. Об этом сообщает Shot.
Согласно неподтвержденным сведениям, неизвестный прыгнувший в акваторию Москвы-реки, погиб.
Информация, что мужчина погиб в столичной реке, официально не подтверждена.
«На месте катер и водолазы. Ведутся поиски», — добавили в издании.
Другие подробности ЧП в центре столицы не приводятся.
В марте текущего года москвич спрыгнул с Крымского моста, чтобы доказать возлюбленной, что ему не слабо. Молодой человек выжил после падения с высоты в холодную воду и доплыл до льдины, однако выбраться на берег он уже не смог. Ему на помощь прибыли спасатели, которые эвакуировали пострадавшего.
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