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Shot: мужчина спрыгнул с Крымского моста в Москву-реку

В Москве, по предварительным данным, с Крымском моста в воду спрыгнул мужчина, сейчас его ищут экстренные ведомства. Об этом сообщает Shot.

Согласно неподтвержденным сведениям, неизвестный прыгнувший в акваторию Москвы-реки, погиб.

Информация, что мужчина погиб в столичной реке, официально не подтверждена.

«На месте катер и водолазы. Ведутся поиски», — добавили в издании.

Другие подробности ЧП в центре столицы не приводятся.

В марте текущего года москвич спрыгнул с Крымского моста, чтобы доказать возлюбленной, что ему не слабо. Молодой человек выжил после падения с высоты в холодную воду и доплыл до льдины, однако выбраться на берег он уже не смог. Ему на помощь прибыли спасатели, которые эвакуировали пострадавшего.

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