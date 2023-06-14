В Москве , по предварительным данным, с Крымском моста в воду спрыгнул мужчина, сейчас его ищут экстренные ведомства. Об этом сообщает Shot.

В марте текущего года москвич спрыгнул с Крымского моста, чтобы доказать возлюбленной, что ему не слабо. Молодой человек выжил после падения с высоты в холодную воду и доплыл до льдины, однако выбраться на берег он уже не смог. Ему на помощь прибыли спасатели, которые эвакуировали пострадавшего.