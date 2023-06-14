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«Звезда»: депутат Госдумы Адам Делимханов получил ранение

Депутат Госдумы Адам Делимханов получил ранение. Об это сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы России.

«В Государственной думе опровергли сообщения о гибели депутата Адама Делимханова, которые ранее появились в украинских Telegram-каналах. Как утверждают в пресс-службе нижней палаты, парламентарий был ранен», — отмечает телеканал.

Как стало известно 13 июня, Делимханов встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны и с руководством областного управления Росгвардии, чтобы обсудить предотвращение диверсионных вылазок со стороны ВСУ в приграничных районах.

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