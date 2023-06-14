В МЧС признали катастрофу в Херсонской области ЧС федерального характера

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что подтопления в Херсонской области, которые вызваны разрушением Каховской ГЭС, признали чрезвычайной ситуацией федерального характера. Его слова передает Telegram-канал министерства.

Он указал на необходимость установить федеральный уровень реагирования.

По оперативной оценке, ущерб от ЧС на территории Херсонской области составил более 1,2 миллиарда рублей, подчеркнули в МЧС.

Как сообщили российские власти, в ночь на 6 июня украинские военные нанесли ракетный удар по дамбе КГЭС. Это привело к неконтролируемому сливу воды, затоплению большого количества населенных пунктов.